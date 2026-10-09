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Dünya
Independent 09.10.2026 11:56

El Nino şimdiye kadar kaydedilen en sıcak seviyesine ulaştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını ve Kuzey Yarımküre'de kış boyunca etkisini sürdürmesinin kesin olduğunu bildirdi.

El Nino şimdiye kadar kaydedilen en sıcak seviyesine ulaştı

JMA, izlediği Pasifik Okyanusu bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerinde ölçüldüğünü açıkladı. Bu oranın, 1949'da başlayan veri kayıtlama sürecinden bu yana görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu yılki El Nino'nun şimdiye kadarkilerin en güçlüsü olabileceği konusunda aylardır uyarıda bulunuyor ve bu olguyu "süper El Nino" olarak nitelendiriyor.

El Nino, dünya genelindeki hava koşullarını etkileyen ve doğal olarak meydana gelen El Nino-Güney Salınımı döngüsünün ılık evresini oluşturuyor. Küresel sıcaklıkların artmasına yol açan bu iklim düzeni, geniş bölgelerde yağış rejimlerini bozarak bazı yerlerde kuraklığa, bazı yerlerde ise şiddetli yağmurlara neden oluyor. Olay, genellikle iki ila yedi yılda bir tekrarlıyor.

Japonya'nın uyarısı, Birleşmiş Milletler hava ajansı olan Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından geldi. WMO, El Nino'nun aralık ayı civarında zirve yapana kadar şiddetlenmeye devam edeceğini belirtti.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, örgütün tahminlerinin olgunun şubat 2027'ye kadar sürmesinin yüzde 100'e yakın bir olasılık olduğunu ve en az 1950'den bu yana görülen en güçlü dönemlerden biri olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Şikago Üniversitesine bağlı İklim Etki Laboratuvarı araştırmacıları geçen ay yayımladıkları raporda, bu olayla bağlantılı sıcaklıkların haziran ile şubat 2027 arasında dünya genelinde 451 bin dolayında fazladan ölüme yol açabileceğini tahmin etti.

Laboratuvar, normal yıllara kıyasla aşırı sıcak gün sayısının yüzde 44 artacağını bildirdi. Bu rakam, aşırı sıcaklardaki modellenen artışlara dayanan bir projeksiyon niteliği taşıyor.

Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre ağustos 2026, küresel çapta ortalama 16,96 derecelik yüzey hava sıcaklığıyla temmuz 2023 ile birlikte tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti.

Kopernik, eylül ayında yayımlanan aylık bülteninde, El Nino şiddetlenirken tropikal Pasifik genelinde olağanüstü yüksek sıcaklıkların devam ettiğini belirtti.

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