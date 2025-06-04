OpenAI, iPhone’lara ChatGPT’yi entegre ediyor

OpenAI, bu aracı yalnızca bir sohbet robotu olmaktan çıkarıp, kullanıcıların hayatının her alanına entegre olacak bir “süper asistan” haline getirmeyi hedefliyor.

ChatGPT her yerde olacak: Web, e-posta, telefon...

Mahkeme belgelerine göre OpenAI, ChatGPT’yi artık yalnızca tarayıcıdan veya uygulamadan erişilen bir chatbot olarak değil, cihazların içine yerleşmiş, kullanıcının kimliğine göre kişiselleştirilmiş bir asistana dönüştürmek istiyor.

Bu yeni sürüm, ChatGPT’yi:

Web sitesi (chatgpt.com) üzerinden,

Mobil uygulamalar aracılığıyla,

E-posta sistemlerinde,

iPhone arayüzünde doğrudan kullanılabilir hale getirecek.

Siri'nin tahtı tehlikede mi?

Bu gelişme, Apple'ın mevcut sesli asistanı Siri’nin geleceği açısından da önemli soruları beraberinde getiriyor. iOS 18 ile Siri’ye çeşitli yapay zekâ destekleri eklenmişti ve Apple, “Apple Intelligence” adıyla kendi dil modelini tanıtmıştı.

Ancak OpenAI’nin ChatGPT entegrasyonu sayesinde kullanıcılar artık Siri aracılığıyla bile ChatGPT’nin yeteneklerinden faydalanabilecek.

Yani Siri artık yalnız çalışmıyor: ChatGPT ile entegre şekilde, çok daha güçlü ve kapsamlı cevaplar sunabilecek.

OpenAI-Apple iş birliği: Parasal değil, stratejik

Mahkeme belgelerinde dikkat çeken bir diğer detay ise OpenAI’nin Apple ile bu entegrasyon için herhangi bir ödeme veya ticari anlaşma yapmamış olması. Amaç, teknolojiyi daha erişilebilir hale getirmek ve iOS kullanıcılarının hayatına entegre etmek. ChatGPT böylece, Siri'nin rolünü tamamlayan bir yardımcı olarak konumlanıyor.

Yeni çağ: iPhone’da çoklu yapay zeka dönemi

Sonuç olarak iOS 18 ile birlikte iPhone kullanıcıları, hem Apple’ın kendi yapay zekâ çözümleriyle hem de ChatGPT’nin gelişmiş dil modeline dayalı hizmetleriyle donatılmış bir dijital asistana kavuşuyor.

Siri varlığını korurken, ChatGPT'nin entegrasyonu kişisel asistan deneyimini başka bir seviyeye taşıyacak.

Yakın gelecekte ChatGPT, yalnızca sohbet eden bir yapay zekâ değil; kullanıcıyı anlayan, görevleri tamamlayan ve gündelik hayatın dijital yardımcısı olan bir “süper asistan” olarak cihazların ayrılmaz bir parçası haline gelecek.