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Dünya
Techtimes 04.06.2025 09:52

WhatsApp'ta telefon numarası vermeden sohbet imkanı başlıyor

WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini korumaya yönelik uzun süredir beklenen bir adımı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Platform, tıpkı rakipleri Telegram ve Signal gibi kullanıcı adı (username) sistemini uygulamaya koymak üzere çalışmalarını hızlandırdı. Artık kullanıcılar, telefon numarası paylaşmadan sohbet başlatabilecek.

WhatsApp'ta telefon numarası vermeden sohbet imkanı başlıyor

TestFlight beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, WABetaInfo tarafından doğrulandı.

WhatsApp şu anda kullanıcı adı sisteminin hem arayüzünü hem de altyapısını geliştirme aşamasında.

Kullanıcı adları nasıl işleyecek?

Technoblog’a göre bu özelliğin temel amacı, kullanıcıların özellikle tanımadıkları kişilerle numara paylaşmadan iletişim kurabilmesini sağlamak. Yeni sistem devreye girdiğinde, sizi telefon numaranızla eklemeyen kişiler yalnızca kullanıcı adınızı görecek.

Kullanıcı adları şu kurallara tabi olacak:

“www.” ile başlayamaz.

En az bir harf içermeli (sadece rakam ya da semboller geçersiz sayılacak).

Geçerli karakterler: küçük harfler (a–z), rakamlar (0–9), nokta (.) ve alt çizgi (_).

Kullanıcı adı seçildiğinde, WhatsApp bu tercihi konfeti animasyonuyla kutlayacak. Bu animasyon, platformun daha çağdaş ve gizliliğe duyarlı bir yapıya geçişini simgeliyor.

Değişiklikler sohbetlerde bildirilecek

Kullanıcı adı daha sonra değiştirilirse, tıpkı profil fotoğrafı veya numara değişikliklerinde olduğu gibi, bu bilgi sistem mesajı olarak mevcut sohbetlerde paylaşılacak. Böylece karışıklık yaşanmasının önüne geçilecek.

Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların tercih ettikleri adı önceden kontrol edip rezerve edebilmesi için web sürümünde bir uygunluk kontrol aracı sunacak.

Henüz kullanıma açılmadı, ancak çok yakında

Bu özellik şu an beta test kullanıcıları için bile erişilebilir değil. Ancak 9to5Mac'in aktardığına göre, son beta kodlarında yer alması, lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.

WhatsApp kısa süre önce resmi iPad uygulamasını yayınlayarak dikkat çekmişti. Yeni kullanıcı adı özelliği ise, platformun kimlik paylaşımı ve iletişim biçiminde büyük bir dönüşüm yaratması beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

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