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Dünya
Techtimes 04.06.2025 09:55

Elon Musk’tan XChat hamlesi: Şifreli mesajlaşma dönemi

Elon Musk’ın uzun süredir vadettiği güvenli mesajlaşma sistemi sonunda gerçeğe dönüşüyor. X platformunda klasik “DM” (direct message) sistemi yerini “XChat” adlı yeni ve şifreli bir mesajlaşma deneyimine bırakıyor.

Elon Musk’tan XChat hamlesi: Şifreli mesajlaşma dönemi

X uygulaması üzerinden erişilebilecek bu sistem, kullanıcıların kişisel verilerini korumayı hedefleyen gelişmiş güvenlik önlemleriyle geliyor.

Şifreleme, kaybolan mesajlar ve dosya gönderimi

Musk’ın açıklamasına göre XChat, bu hafta içinde farklı bölgelere kademeli olarak sunulmaya başladı. Yeni sistem, tıpkı Bitcoin’de kullanılan Rust tabanlı bir teknolojiyle şifreleme sağlıyor.

Kullanıcılar artık:

  • Mesajlarını şifreli olarak gönderebilecek,
  • Okunduktan sonra kaybolan mesajlar paylaşabilecek,
  • Her tür dosyayı (metin, görsel, video vb.) aktarabilecek,
  • Platformlar arası sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek.

Üstelik bu özellikler için ücretli abonelik şartı bulunmuyor. XChat, mevcut DM sisteminin yerini tamamen alacak şekilde tasarlandığı için tüm kullanıcılar bu geçişten etkilenecek.

Musk’ın hedefi: Tek uygulamada tam gizlilik

Elon Musk, daha Twitter’ı satın almadan önce güvenli mesajlaşmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak açıklamıştı.

2023’te ilk şifreli DM denemeleri yapılmış ancak istenilen düzeye ulaşılamamıştı. O dönemde X’in, Signal Messenger ile ortaklık kurmak istediği ancak Signal ekibinin iş birliğini reddettiği de biliniyor.

Yeni XChat sistemiyle birlikte Musk’ın hedefi, kullanıcıların artık güvenli iletişim için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymayacağı bir sosyal medya ortamı yaratmak.

Sonuç: DM'lere veda

X platformunda mesajlaşma deneyimi baştan sona değişiyor.

Güvenlik odaklı, modern ve çok yönlü bir yapı sunan XChat, Musk’ın “her şey uygulaması” vizyonunun bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Özelliğin bu hafta içinde dünya genelinde aktif hale gelmesi bekleniyor.

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