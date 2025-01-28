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Dünya
Reuters 28.01.2025 12:40

OpenAI Ceo'su Altman'dan rakibi DeepSeek’e ilk yorum

OpenAI CEO'su Sam Altman, Çinli girişim DeepSeek'in R1 yapay zeka modelini "etkileyici" olarak nitelendirdi, ancak OpenAI'ın başarılarının anahtarının daha büyük işlem gücü olduğunu söyledi.

OpenAI Ceo'su Altman'dan rakibi DeepSeek’e ilk yorum

DeepSeek, V3 modelini eğitmek için daha düşük kapasiteli Nvidia H800 çiplerini kullanarak ve 6 milyon dolardan daha az bir işlem gücü harcadığını belirterek küresel çapta dikkat çekti.

Geçen hafta piyasaya sürülen DeepSeek-R1, kullanım maliyetinin OpenAI'nin o1 modeline göre görevi bağlı olarak 20 ila 50 kat daha ucuz olduğunu belirtti.

“Fiyatına göre etkileyici”

Altman, X platformunda "DeepSeek'in R1 modeli, özellikle fiyatına göre sundukları şey açısından etkileyici" dedi.

"Ancak biz esasen araştırma yol haritamız üzerinde çalışmaya devam etmek konusunda heyecanlıyız ve misyonumuzu başarmak için şimdi her zamankinden daha fazla işlem gücüne ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" 

593 milyar dolarlık rekor kayba neden oldu

DeepSeek'in ortaya çıkışı, bazı ABD'li teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarına milyarlarca dolar taahhüt etme kararının ardındaki gerekçelere dair şüpheler uyandırdı ve Nvidia NVDA.O dahil olmak üzere birkaç büyük teknoloji şirketinin hisseleri olumsuz etkilendi.

Nvidia, Pazartesi günü piyasa değerinde 593 milyar dolarlık rekor bir tek günlük kayıp yaşadı ve bu, Wall Street'teki herhangi bir şirketin yaşadığı en büyük tek günlük kayıp olarak kayda geçti.
 

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