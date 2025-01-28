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Dünya
AA 28.01.2025 12:27

ABD'nin Meksika sınırındaki devriyeye ateş açıldığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası" sürerken Texas eyaletindeki Meksika sınırından düzensiz göçmenlerin geçtiği esnada, burada devriye gezen güvenlik güçlerine ateş açıldığı öne sürüldü.

ABD'nin Meksika sınırındaki devriyeye ateş açıldığı iddia edildi

Fox News'ün haberinde, düzensiz göçmenlerin, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'nden geçmeye çalıştığı belirtildi.

Bu sırada sınırda devriye gezen güvenlik güçlerine yerel saatle 14.00 sularında ateş açıldığı iddia edilen haberde, ateşi açanın Meksika kartelleri mensupları olduğu ileri sürüldü.

Fox News muhabiri Bill Melugin de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki güvenlik kaynaklarından silahlı kartel üyelerinin sınır güvenlik güçlerine ateş açtığı bilgisini aldığını, olayda yaralanan olmadığını aktardı.

Öte yandan, NBC News'ün haberine göre, Texas Kamu Güvenliği Departmanı, Meksika sınırında güvenlik güçlerine ateş açıldığını doğruladı.

Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikaları

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

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