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Dünya
AA 28.01.2025 11:19

Brezilya, düzensiz göçmenlere yönelik muamelesi nedeniyle ABD'nin maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Brezilya, düzensiz göçmenleri elleri kelepçeli şekilde sınır dışı eden ABD'nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gabriel Escobar'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Brezilya, düzensiz göçmenlere yönelik muamelesi nedeniyle ABD'nin maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Brezilyalı düzensiz göçmenleri elleri kelepçeli şekilde sınır dışı etmesi üzerine harekete geçti.

Brezilyalı göçmenlere yapılan muameleyi görüşmek üzere ABD'nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Escobar, bakanlığa çağrıldı.

ABD'li maslahatgüzara, yapılan muamelenin göçmenlerin haklarını "açıkça hiçe saydığı" iletildi.

Brezilyalı düzensiz göçmenlerin, ABD'den sınır dışı edilirken bindirildikleri uçakta ellerinin kelepçelendiği görülmüştü.

Brezilya hükümeti, göçmenlerin uçuş sırasında kelepçelenmesini "vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık" olarak nitelendirmiş ve yapılan muameleyi kınamıştı.

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