Ölü kalp yeniden çalıştırıldı: 3 aylık bebeğe hayat veren nakil

ABD'nin Duke Üniversitesi’nde görevli cerrahlar, kalbi durduktan sonra 5 dakikadan fazla süre boyunca atış göstermeyen bir donör kalbini ameliyat masasında yeniden çalıştırarak 3 aylık bir bebeğe başarıyla nakletti.

Uzmanlar, donör ailenin onayıyla gerçekleştirilen operasyonda özel olarak tasarlanmış bir sistem kullandı. Oksijen sağlayıcı, santrifüj pompa ve kan toplama rezervuarı gibi araçlarla kalp vücut dışında yeniden hayata döndürüldü.

Bebek altı ay boyunca sağlıklı kaldı

Bilimsel rapora göre, nakilden altı ay sonra bebekte kalp reddi ya da işlev bozukluğu görülmedi. Uzmanlar bu başarıyı, bebek kalbi gibi küçük organlar için geliştirilen "masa üstünde canlandırma" yöntemiyle açıklıyor.

Mevcut cihazlar, yetişkin organları koruyacak büyüklükte olduğu için bebek kalplerinde işe yaramıyor. Bu yeni sistem, bebek organlarına uygun ilk çözüm olma özelliğini taşıyor.

Etik tartışmalar gündemde

Nakillerin çoğunda donörlerin beyin ölümü gerçekleşmiş oluyor. Ancak kalbin durması ve kan dolaşımının kesilmesi sonrasında yapılan nakiller "dolaşım ölümü” sonrası bağışlar daha nadir görülüyor. ABD’de çocuk kalbi nakillerinin sadece yüzde 0,5’i bu yolla gerçekleşiyor.

Bazı eleştirmenler, kalbi durmuş hastaların makinede tekrar çalıştırılmasının ölüm tanımını belirsizleştirebileceği ve etik sorunlara yol açabileceği görüşünde. Ancak Duke ekibi, kalbin vücut dışında çalıştırılmasının bu sorunları azalttığını savunuyor.

Vanderbilt'ten yeni yaklaşım

Farklı bir yöntemi deneyen Vanderbilt Üniversitesi cerrahları ise etik riskleri en aza indirmek için kalbi tekrar çalıştırmadan koruma yöntemine yöneldi. Kalp dolaşımı aorttan kelepçelenerek beyne giden kan engellendi ve oksijenli koruyucu sıvı kalbe yönlendirildi.

Bu yöntemle üç bebek kalbi başarıyla nakledildi ve ilk sonuçlar olumlu oldu.

Her iki yaklaşım da NEJM (New England Journal of Medicine) dergisinde yayımlandı. Uzmanlara göre, bu gelişmeler çocuk organ nakillerinde başarı şansını artırabilir ve bekleme listelerinde hayatını kaybeden bebeklerin sayısını azaltabilir.