Puslu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 22.12.2025 10:06

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde yıllık bazda yüzde 33,66, aylık bazda yüzde 2,04 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,30 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,12 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,57 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,79 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,19 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,33 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,61 artış ile veteriner harcamaları oldu.
 

ETİKETLER
TÜİK Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi
10:10
Borsa güne yükselişle başladı
10:06
Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı
09:57
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
09:53
Asgari ücrette son viraj
09:47
Kooperatiflere avantajlı finansman oranlarıyla kredi sağlanacak
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
FOTO FOKUS
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ