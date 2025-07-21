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Dünya
AA 21.07.2025 07:44

MR cihazı çalışan adamı içine çekti: Metal zincir ölüm getirdi

ABD'nin New York eyaletinde bir adam, boynundaki ağır metal zincir nedeniyle çalışan MR cihazına çekilerek hayatını kaybetti. Cihazın çalıştığı sırada odaya izinsiz giren adamın, güçlü manyetik alandan etkilenerek ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

MR cihazı çalışan adamı içine çekti: Metal zincir ölüm getirdi
[Fotograf: AA]

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Nassau Open MR adlı sağlık merkezinde trajik bir olay yaşandı. 61 yaşındaki bir adam, boynundaki ağır metal zincir nedeniyle manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazına çekildi ve aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Long Island bölgesindeki Westbury kasabasında meydana geldi. Yetkililerin açıklamasına göre, cihazın çalıştığı sırada odaya izinsiz giren adam, güçlü manyetik alana kapılarak makineye doğru çekildi. Zincirin yaklaşık 9 kilogram ağırlığında olduğu ve spor amaçlı kullanıldığı belirtildi.

"Tıbbi bir olay meydana geldi"

Nassau İlçe Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Olay sırasında metal bir zincir taşıyan erkek mağdur, MR cihazına çekildi ve bu durum tıbbi bir olaya yol açtı. Hastaneye kaldırılan adam, ertesi gün hayatını kaybetti" denildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MR cihazlarında metal tehlikesi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), MR cihazlarının güçlü manyetik alanlar oluşturduğunu ve metal objelerin bu alana kapılması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tür cihazlara yaklaşmadan önce üzerdeki tüm metal eşyaların çıkarılması gerekiyor.

MR kaynaklı benzer bir ölüm de 2001 yılında yaşanmış; 6 yaşındaki bir çocuk, çekim sırasında cihazın manyetik gücüne kapılan bir oksijen tüpünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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