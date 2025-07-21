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Dünya
AA 21.07.2025 06:39

İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayıp insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 4 yaşındaki Rezzan Ebu Zahir, yetersiz beslenme ve açlıktan kaynaklanan komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi.

Haberde, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde her yaştan yüzlerce insanın şiddetli açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze'de 17 bin çocuk ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşıyor

Gazze'de 17 bin çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, hastaların şiddetli açlıktan kaynaklanan stres ve hafıza kaybı nedeniyle tedavi gördükleri kaydedildi.

Hastanelerde, kronik yetersiz beslenme sorunu yaşayan çok sayıda hasta için yeterli yatak ve ilaç bulunmadığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle 5 yaş altı çocuklarda yetersiz beslenmenin mart ile haziran ayları arasında iki katına çıktığı uyarısında bulunmuştu.

İsrail, mart ayından bu yana sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi'ne tıbbi ve insani yardım girişini engelliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, "aç bırakma" politikasıyla da bölgede büyük bir insani felakete neden oluyor.

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