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Dünya
AA 21.07.2025 06:30

Hamas: Gazze açlıktan ölürken, tonlarca yardım Refah Sınır Kapısı'nda bekletiliyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde açlık, susuzluk ve hastalık nedeniyle insanlar yaşamını yitirirken binlerce ton insani yardımın İsrail ablukası nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nda bekletilmesini kınadı.

Hamas: Gazze açlıktan ölürken, tonlarca yardım Refah Sınır Kapısı'nda bekletiliyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yaşananların, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği cinayet, kasten aç ve susuz bırakma, etnik temizlik ve soykırım suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "İşgal (İsrail) hükümeti, savaş suçlusu Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde, bu insani trajediyi kasıtlı ve bilinçli olarak derinleştiriyor. Uluslararası toplum, bu soykırımı durdurmak için acilen harekete geçmeli." ifadelerine yer verildi.

Refah Sınır Kapısı'nda bekletilen binlerce ton insani yardıma işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya ve vicdan sahibi herhangi biri, Gazze'de insanlar açlık ve hastalıktan ölürken, Refah Sınır Kapısı'nın arkasında binlerce ton yardımın bekletilmesini nasıl kabul edebilir?"

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun büyük çoğunluğunun, 140 gündür süren sıkı kuşatma ve İsrail'in ilan ettiği açlık politikası nedeniyle kitlesel bir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanarak, "Yetersiz beslenme nedeniyle 70'ten fazla çocuğun hayatını kaybetmesine uluslararası toplum nasıl sessiz kalabiliyor?" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle "Gazze'nin toplu ölümlerin eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

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