Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 132 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, yardım bekleyenler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.

Sabahtan bu yana insani yardım alabilmek için bekleyen sivillere yönelik saldırılarda 94 Filistinlinin öldüğü, bunlardan 81'inin Gazze'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

Son saldırılarla birlikte Gazze genelindeki ölü sayısının 132'ye yükseldiği vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırılarda 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 150'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

"Gazze için eylemsizlik, insanlığımızı kaybettiren bir suç ortaklığıdır"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazzeli UNRWA çalışanlarından 'Çocuklarıma yemek arıyorum ama hiçbir şey yok.' şeklinde her gün aynı mesajı alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Böyle ümitsiz bir mesaja insan nasıl cevap verebilir ki utanç verici bir durum, insanın acizlik hislerini iki kat artırıyor." diyen Lazzarini, Gazze'de kalan UNRWA çalışanlarından gelen açlık mesajlarına ilişkin duygularını paylaştı.

Lazzarini, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yiyecekler yalnızca birkaç kilometre uzakta. UNRWA'nın Gazze dışında Gazze halkına gelecek 3 ay boyunca yetecek gıda maddesi stokları var. Ancak bizlere 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım sokmamıza izin verilmedi."

"Eylemsizlik, insanlığımızı kaybettiren bir suç ortaklığıdır." değerlendirmesini paylaşan Lazzarini, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'i zorlayacak siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa, uluslararası toplumun Gazze’deki açlık krizine sessiz kalmasını kınadı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail ablukası ve süren savaş nedeniyle Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin açlıktan yaşamını yitirmesinin uluslararası toplum tarafından sessizce kabul edilmesini sert bir dille kınadı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Bire kentinde Filistin Barolar Birliği Konseyi üyeleri ve Gazze’deki birlik temsilcileriyle video konferans yoluyla bir görüşme yaptı.

"Dünya, Gazze’de durumun bu noktaya gelmesini nasıl kabul edebilir?" diye soran Mustafa, "Bu inanılmaz ve mantıksız bir tablo. İnsanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Mustafa, Gazze Şeridi’nde insanların açlıktan öldüğüne dikkati çekerek, "Bu çağda, bu devirde halkımızın açlıktan ölmesini dünyanın kabul etmesi ne insani, ne siyasi, ne de ahlaki açıdan mazur görülebilir. Bu duruma son vermek için sesimizi daha da yükselteceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin ulusal hedeflerinin üç temel önceliğe dayandığını belirten Mustafa, "İlk olarak Gazze Şeridi’nde akan kanı durdurmak, ikinci olarak yeniden imar sürecini başlatmak ve üçüncü olarak Gazze’yi ulusal kurumlarla birleştirerek sahada devlet inşasına hız kazandırmak." diye konuştu.