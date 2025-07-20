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Dünya
AA 20.07.2025 15:39

Gazze'de ambulans sirenleri yardım çağrısı için çaldı

Gazze Şeridi'nde görev yapan ambulans sürücüleri, 21 aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırıları nedeniyle artan açlık ve kötüleşen sağlık koşullarına dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak sirenlerini çalarak yardım çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki tüm ambulanslar, İsrail'in sürdürdüğü soykırım nedeniyle derinleşen kıtlık ve sağlık sistemindeki çöküşe karşı ortak bir uyarı ve acil yardım çağrısı olarak sirenlerini çalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ambulansların bu sembolik eylemiyle uluslararası topluma, yaşanan insani felakete karşı sessiz kalmamaları yönünde güçlü bir mesaj verildiği belirtildi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle, bölgenin "toplu bir ölümün eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

"Gazze, kitlesel ölümlerle karşı karşıya"

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki insani durumun "ciddi ve acil" olduğu vurgulanarak, "İşgalin, 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze, kitlesel ölümlerle karşı karşıya" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım, gıda, ilaç, bebek maması ve yakıt girişini sistematik biçimde engellediği, bunun da temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtığı kaydedilmişti.

Gazze'nin, 1,1 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon insanın maruz kaldığı "soykırım, katliam ve yaygın açlık nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felakete doğru sürüklendiği" vurgulanmıştı.

"Dünya, Gazze’nin açlık ve soykırımla yok edilmesini hiçbir şey yapmadan izliyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin topraklarının bu bölgesinin "modern tarihin en büyük kitlesel katliamıyla" karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

ABD destekli bu soykırım sürecinde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 199 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi evlerinden edildi ve artan kıtlık, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

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