Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.07.2025 14:15

Katil İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 130 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 58 bin 895’e çıktı.

Katil İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 130 Filistinliyi daha katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 130 ölü ve 495 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralı sayısının da 140 bin 980'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 8 bin 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 bin 939 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından sözde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 922 kişinin öldürüldüğü, 5 bin 861 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de yiyecek bulmak için denize açılan 5 balıkçıyı alıkoydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Uşak'ta orman yangını
14:29
Dışişleri: Türkiye, KKTC'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edecektir
14:14
Burhanettin Duran: Konu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir"
13:58
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden YKS'de ilk 1000'de 63 derece
13:31
Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 153 tutuklama
13:25
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de yiyecek bulmak için denize açılan 5 balıkçıyı alıkoydu
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ