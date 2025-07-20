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Dünya
AA 20.07.2025 12:39

Katil İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

Saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Hastane kaynakları, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail'in 22 aydan beri sürdürdüğü bombardıman ve abluka nedeniyle hastanelerde malzeme bulmakta büyük zorluk çekildiğini vurgulayan kaynaklar, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye gayret eden hastanelerdeki durumun "felaket" boyutunda olduğunun altını çizdi.

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