Gazzeli çocukların tedavi ve tahliyesini reddeden İngiltere'ye dava açıldı

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, yaşları 2 ile 5 arasındaki 3 çocuğun durumunun kritik olması ve gerekli tedaviye Gazze'de ulaşamaması nedeniyle İngiltere tarafından tahliyeleri talep edildi.

Kayıtlarda "Çocuk Y" olarak yer alan 2 yaşındaki çocuğun, kan akışını bozup dokuların oksijen almasını engelleyen arteriyovenöz malformasyon (AVM hastalığı) ile mücadele ettiği, bu hastalığın Çocuk Y'de günlük kanamalara neden olduğu belirtildi.

Bir tür böbrek hastalığı olan sistinoz nefrpatisiyle mücadele eden ve böbrek nakline ihtiyaç duyduğu ifade edilen iki kardeşten birinin ise (Çocuk S) artık hareket edemediği bilgisi verildi.

İngiltere'nin Gazzelilere olumsuz yanıtı mahkemeye taşındı

Ancak İngiltere Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları, tedavi için İngiltere'ye gelmeleri talep edilen 3 Gazzeli çocuğun tahliyesine onay vermedi.

Leigh Day hukuk bürosu, başka çatışmalarda tedavi için tahliyelere onay veren İngiltere'nin aynı durumdaki Gazzelilere olumsuz yanıt vermesini mahkemeye taşıdı.

Leigh Day avukatarından Carolin Ott, İngiltere'nin Bosna Hersek ve Ukrayna'dan tahliye edip ülkede tedavilerine izin verdiği çocukları örnek göstererek, "İngiltere hükümeti, tahliyeleri gerçekleştirmeme başarısızlığını Gazze'de ve bölge ülkelerinde tedavi imkanlarına destek verdiğini belirterek açıkladı. Ancak bunlar Gazze'de acil ihtiyaç sahibi olan çocuklar için çok yetersiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'den Medikal Tahliyeler Koordinatörü Hani İsleem de "Bazı ülkeler, göçü kolaylaştırdıkları ve hastaların uzun süre kalışlarının yükünü üstlenecekleri algısı nedeniyle hasta kabul etmekte gönülsüz davranıyor." ifadesini kullandı.

Gazzeli 3 çocuğun tahliyesine onay verilmemesine ilişkin The Guardian'a açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Filistin topraklarındaki 500 bin kişiye sağlık hizmeti verdiklerini, ilaç ve sahra hastaneleri sağladıklarını kaydetti.

Sözcü, Gazze'ye tıbbi yardım için 7,5 milyon sterlinlik bir paket açıkladıklarını belirterek, başka bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bazı çocukların tahliyelerini ve tedavilerini sağladıklarını ifade etti.

İsrail'i insani yardımların bölgeye girişine izin vermeye çağıran sözcü, İsrail'in tedavi amaçlı giriş-çıkışlardaki engelleri kaldırması gerektiğini belirtti.