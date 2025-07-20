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Dünya
AA 20.07.2025 00:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC'ye gidecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, törenlere katılmak üzere yarın uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'n, (KKTC) ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Kıbrıs Barış Harekatı Recep Tayyip Erdoğan KKTC
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