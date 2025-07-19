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Dünya
AA 19.07.2025 22:37

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı beldelere İsrail ordusu himayesinde baskın düzenledi, 2 Filistinliyi yaraladı, yabancı bir aktivist gözaltına alındı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde İsraillilerin saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Filistinli yaralandı.

Kızılay sağlık ekipleri, Filistinli genci tedavi için hastaneye nakletti.

Filistin devlet radyosu "Filistin'in Sesi"nde yayımlanan haberde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın batısındaki Nılin beldesinde de bir Filistinliyi yaraladığı aktarıldı.

İsrailliler, çeşitli beldelere baskınlar düzenledi

Filistinli aktvist Ayad Gafri, yaptığı açıklamada, toprakları gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil çevresine baskın düzenlediğini ifade etti.

Gafri, İsrail ordusu himayesinde düzenlenen baskında İsraillilerin, Filistinlilere ait tarım arazilerine büyükbaş hayvanlarını saldığını kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise güneydeki El Halil kentinde çok sayıda İsrailli, Eski Şehir'in bazı sokak ve pazarlarına baskınlar düzenledi.

Filistinli aktivist Lubna Ebu Turki yaptığı açıklamada, bu baskınların işyerlerinin kapanmasına, Filistinlilerin hareketinin kısıtlanmasına ve Harem-i İbrahim Camii'ne ulaşımın engellenmesine yol açtığını söyledi.

Filistinli aktivist Usame Mahamara da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da İsraillilerin Fahıt köyüne baskın düzenlediğini; Filistinlileri provake etmeye çalıştığını aktardı.

Yabancı bir barış aktivisti gözaltına alındı

Baskınla eş zamanlı şekilde İsrail askerlerinin ihlalleri belgeleyen yabancı kadın bir "barış aktivistini" gözaltına aldığını kaydeden Mahamara, olaya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Mahamara, ayrıca silahlı bir İsraillinin Şaab Batem bölgesine koyunlarıyla baskın yaptığını aktardı.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan açıklamada da güneydeki Beytullahim ilinde İsraillilerin Kisan köyüne saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, toprakları gasbeden İsraillilerin, yağmalama ve şiddet eylemleri gerçekleştirdiği, Filistinli çiftçilerin ve çobanların topraklarına ulaşmasını engellediğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1001 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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