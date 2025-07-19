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Dünya
AA 19.07.2025 17:06

İran'ın güneybatısındaki Abadan petrol rafinerisinde yangın

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bir petrol rafinerisinde meydana gelen yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ilk belirlemelere göre sabotaj bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Abadan petrol rafinerisinde yangın
[Fotograf: İHA]

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75. biriminde yangın çıktı.

Rafinerideki yangın nedeniyle yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rafinerinin çevresindeki gökyüzü duman bulutuyla kaplandı.

Petrol Bakanlığına bağlı Rafineriler ve Dağıtım Şirketi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangının çıkış nedeninin rafinerideki 75 numaralı birimdeki pompaların birinde oluşan sızıntı olduğu ve ilk belirlemelere göre, sabotaj veya insani etken bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi.

Olayda, rafineride çalışan bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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