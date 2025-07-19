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Dünya
TRT Haber 19.07.2025 15:36

Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da devam eden çatışmalar sırasında, bölgeden haber geçen TRT ekibi saldırıya uğradı. TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal, ekibinin doğrudan ateşe maruz kaldığı anları anlattı.

Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı

Suriye'nin güneybatısında yer alan ve son dönemde gerilimin tırmandığı Süveyda'da, bölgedeki gelişmeleri takip eden TRT Haber ekibi, sabah saatlerinde tehlikeli anlar yaşadı.

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgede görev yapan TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal ve ekibi, doğrudan ateş altına alındı.

Tutkal, bir anda sıcak çatışmanın arasında kaldıklarında o sırada bir askerin de araçlarına bindiklerini aktardı.

 


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TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
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