Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı

Suriye'nin güneybatısında yer alan ve son dönemde gerilimin tırmandığı Süveyda'da, bölgedeki gelişmeleri takip eden TRT Haber ekibi, sabah saatlerinde tehlikeli anlar yaşadı.

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgede görev yapan TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal ve ekibi, doğrudan ateş altına alındı.

Tutkal, bir anda sıcak çatışmanın arasında kaldıklarında o sırada bir askerin de araçlarına bindiklerini aktardı.