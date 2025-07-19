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Dünya
AA 19.07.2025 15:00

Pakistan'da haziran sonundan bu yana süren muson yağışlarında can kaybı 200'ü aştı

Pakistan'da haziran ayı sonlarında ülkeyi etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202'ye yükseldi.

Pakistan'da haziran sonundan bu yana süren muson yağışlarında can kaybı 200'ü aştı

Geo News'un haberine göre, Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkisini sürdüren muson yağmurları can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afetler sonucunda haziran ayının sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 202'ye yükseldiği ifade edildi.

En fazla can kaybının 123 kişinin hayatını kaybettiği Pencap'ta olduğu belirtilen açıklamada, Hayber Pahtunhva'da 40, Sind eyaletinde 21, Belucistan'da 16, başkent İslamabad ile Azad Cammu ve Keşmir bölgelerinde ise birer kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının, evlerin çökmesi, ani su baskınları, boğulma, elektrik çarpması ve toprak kayması gibi çeşitli nedenlerle olduğu ifade edildi.

Yağışlar nedeniyle 560'tan fazla kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, muson yağışlarının etkili olduğu bölgelerde çoğu yol, ev ve kamu binasının kullanılmaz hale geldiği, altyapının ciddi hasar gördüğü vurgulandı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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