Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini kabul etmemeliler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3. Şuşa Global Media Forumu'nun katılımcılarıyla Hankendi şehrinde bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Zengezur Koridoru konusuna değinen Aliyev, bu hattın yalnızca Azerbaycan topraklarının birleştirilmesini değil, bölgesel ve uluslararası ulaşımı da güçlendirecek stratejik bir hat olacağını söyledi.

Aliyev, "Zengezur Koridoru birçok ülkeyi birbirine bağlayacak. Bu sadece Azerbaycan'ın ana karasının Nahçıvan ile birleştirilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda uluslararası taşımacılığın önünü açacak önemli bir ulaşım hattı olacak." dedi.

Koridorun yıllık taşıma kapasitesinin 15 milyon tona ulaşacağını ve Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerinde demir yolu inşaatını hızla sürdürdüğünü dile getiren Aliyev, şöyle devam etti:

"Biz şu anda Ermenistan ve İran sınırına kadar demir yolu çekiyoruz. 2026 yılının yaz aylarında bu hattı tamamlayacağız. Maalesef Ermenistan kısmında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu konuyu gündeme getirmemek için bilinçli bir şekilde çaba gösteriyorlar. Eğer bundan sonra da bu süreci engellemeye çalışırlarsa, kendileri hem ulaşımdan hem de siyaseten izole olmaya devam edecekler."

"Ukraynalılar teslim olmamalı"

Aliyev, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinerek, Ukraynalılara "Hiçbir zaman işgali kabullenmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Azerbaycan'ın da hiçbir zaman Karabağ'ın işgalini kabullenmediğini söyleyen Aliyev, zor zamanlar yaşadıklarını, giderek toparlandıklarını fakat sonunda ezeli toprakları işgalden kurtardıklarını ifade etti.

Aliyev, ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun konuyu çözmek için değil, olduğu gibi bırakmak yönünde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bize durumu kabullenmemizi söylüyorlardı. Biz ise 'hayır' diyorduk. Biz 2020'de 44 günde yeni realite oluşturduk ve onlar bunu kabullenmek zorunda kaldı. Ukraynalılar da teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini asla kabul etmemeliler." dedi.

"Halkıma asla yalan söylemiyorum"

Dış politikada yürüttüğü siyasetten bahseden Aliyev, "Halkıma asla yalan söylemiyorum. Uluslararası ortaklarıma da mümkün mertebe yalan söylememeye çalışıyorum. Her zaman uluslararası hukukun evrensel ilkelerine bağlı olduk." diye konuştu.

"Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı forumda 52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcı yer alıyor.

30'dan fazla haber ajansı, 7 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 80 medya kuruluşunun yer aldığı forum 4 gün sürecek.