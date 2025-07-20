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Dünya
AA 20.07.2025 16:35

İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdi.

İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu zehirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiğini açıkladı.

Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarıldı.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü aktarıldı.

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