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Dünya
Oddity Central 21.07.2025 07:00

Japonya'da büyükanne kiralama hizmeti

Japonya'da ortaya çıkan yeni bir hizmete göre, isteyenler 23 dolar karşılığında "deneyimli bir büyükanne" kiralayabiliyor.

Japonya'da büyükanne kiralama hizmeti

Japonya’da “OK Grandma” (OK Büyükanne) adı verilen hizmet sayesinde, isteyen herkes deneyimli bir Japon büyükanneyi saatlik ücret karşılığında kiralayabiliyor. Hizmetin arkasındaki şirket olan Client Services, temizlikten çocuk bakımına, ev işlerinden etkinliklerde yer almaya kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. Ancak şirketin en dikkat çeken hizmetlerinden biri, yaşlı kadınları kiralama imkanı sunan bu girişim.

Duygusal destek de veriyor

2012 yılında başlatılan ve Japonca’da “OK Oppa-chan” olarak da bilinen hizmet, 60 ila 94 yaş arasındaki kadınları içeriyor. Saatlik ücreti 3 bin 300 yen (yaklaşık 23 dolar) olan bu büyükanne kiralama hizmeti, sadece ev işi ya da yemek pişirme gibi pratik yardımlarla sınırlı değil. Büyükanne figürü, aynı zamanda duygusal destek, hayat tecrübesi, dinleme becerisi ve rehberlik sunmasıyla da öne çıkıyor.

Şirketin resmi sayfasında şu açıklamaya yer verildi:

“Yaşın kazandırdığı en büyük değer, küçük şeylerle sarsılmamaktır. Fiziksel güçleri gençler kadar olmasa da, yılların getirdiği deneyim ve şefkatle verdikleri destek, yerini doldurulamaz bir güçtür.”

Hizmeti kullananlardan bazıları, büyükanneyi bir ilişkiyi sonlandırmak için yanlarında getirmek istiyor. Kimileri ise düğünlerinde akraba eksikliğini gidermek adına sahte bir aile bireyine ihtiyaç duyuyor.

Başvuranlar sadece isteklerini belirtiyor ve Client Services en uygun büyükanneyi yönlendiriyor. Bazı büyükanne adayları yemek konusunda usta, bazıları ise temizlik veya çocuk bakımı konusunda deneyimli. Hatta sadece güzel el yazısına sahip olanlar bile talep görebiliyor.

Şirket ayrıca, ‘Orta Yaşlı Adam Kiralama’ (Ossan Rental), ‘Kilolu İnsan Kiralama’ (Debucari) ve profesyonel ilişki bitirme servisi olan ‘Wakaresaseya’ gibi hizmetler de sağlıyor.

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