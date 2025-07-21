Kanada'da "kedili tişört" skandalı: Hayali kayıp ilanı yüzünden telefonu susmuyor

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde yaşayan Natasha Lavoie, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen günlerdir kayıp bir kediyle ilgili arama yağmuruna tutuluyor.

Sebebi ise, üzerinde telefon numarasının yer aldığı bir “kayıp kedi” tişörtü.

Lavoie ve partneri Jonathan McCurrach, “Torbo” adında bir kedinin kayıp olduğunu belirten tişört yüzünden onlarca kişinin kendilerini aradığını söyledi. Ancak çiftin kedisinin adı Mauser ve üstelik kayıp da değil.

"Kedim keyif yapıyor"

“Gün boyunca garip aramalar alıyorum. İnsanlar kedimi bulduklarını ve ödül istediklerini söylüyor" diyen Lavoie, CBC News’e verdiği demeçte, “Kedim klima karşısında keyif yapıyor" ifadelerini kullandı.

Olayın kaynağı, New York merkezli Wisdumb NY adlı bir markanın satışa sunduğu tişört. Üzerinde bir kayıp kedi ilanı bulunan bu tasarımda, Natasha Lavoie’nin gerçek telefon numarasına yer verildi.

Markadan yapılan açıklamada, bu hatanın kasıtlı olmadığı belirtildi ve tişörtün çevrim içi satıştan kaldırıldığı duyuruldu.