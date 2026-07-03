Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2026 00:48

NYT: ABD, müzakereler sırasında İsrail'in İran temsilcilerine suikast planladığına kanaat getirdi

ABD yönetiminin, İran ile müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü.

NYT: ABD, müzakereler sırasında İsrail'in İran temsilcilerine suikast planladığına kanaat getirdi

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, isimleri açıklanmayan yetkililer, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakereleri sürecinde İsrail'in tutumuna ilişkin iddialarda bulundu.

ABD'li yetkililer, İsrail'in müzakereler devam ederken Erakçi ve Kalibaf'ı suikasta uğratmayı planlamış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Yetkililer, Washington yönetiminin bu iki üst düzey ismin suikastının müzakereleri baltalayacağından endişelendiğini ve planı öğrenmesi üzerine İsrail'den "geri adım atmasını" istediğini iddia etti.

Washington yönetiminin, bölge ülkelerinden İran'ı bu ihtimale karşı uyarmalarını istediğini öne süren yetkililer, Tahran'ın da arabulucular aracılığıyla ABD'den güvence talep ettiğini aktardı.

Öte yandan, yetkililerden biri ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğünü ve Katar'da "verimli" görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

ETİKETLER
ABD İran İsrail ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yerleşim planına onay verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:36
Alaattin Köseler "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı
00:34
İletişim Başkanlığından Zagreb ve Vilnius'ta NATO konulu panel
00:15
Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde
00:04
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yerleşim planına onay verdi
00:08
12 Dev Adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi
23:16
7 yılını dolduran erbaşa kamuda istihdam
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ