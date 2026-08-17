Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor: Orman yangınları üç ülkenin toplam yüzölçümüne ulaştı

Havadaki yüksek sıcaklık ve aşırı kuraklığın tetiklediği yangınlar, 80 ülkede 370 milyon akredan fazla alanı etkisi altına aldı.

Sahra Altı Afrika'nın savanlarından Güney Amerika'daki yağmur ormanlarına, Fransa'nın Atlantik kıyılarından İngiltere'ye kadar hiçbir bölge felaketten kaçamadı.

Avrupa ve İngiltere'de tarihi seviyeler görüldü

Avrupa genelinde yıl başından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu.

Yangınların Avrupa'ya maliyetinin 15,6 milyar ile 19,1 milyar euro arasında olduğu tahmin edilirken, 300 binden fazla kişi tahliye edildi.

İngiltere'de yaz boyunca 1.017'den fazla yangın kayıtlara geçti.

New Forest ve West Midlands gibi bölgelerde yaşanan yangınlar büyük tahribata yol açarken, Peak District'teki Tintwistle Moor'da yaklaşık 900 futbol sahası büyüklüğündeki bir alan yandı.

Kanada, ABD ve diğer kıtalarda kriz derinleşti

Kanada'da 4 ila 6 milyon hektarlık alanın yandığı tahmin edilirken, Ontario bölgesinde 2003 yılından bu yana görülen en yüksek karbon emisyonu kaydedildi. Yerli topluluklardan yaklaşık 10 bin kişi yerinden oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mayıs ayına kadar 4 binden fazla yangın çıkarken yaklaşık çeyrek milyon akre alan zarar gördü.

Afrika ise yangın sayısı bakımından en çok etkilenen kıta oldu. Mayıstan bu yana küresel yangınların yüzde 46'sı Afrika'da meydana geldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yangınların ortalama gücü 12,1 megavat seviyesine ulaştı.

Japonya'nın Iwate bölgesindeki Otsuchi yangını son 40 yılın en büyük ikinci yangını olarak kaydedildi ve kasaba alanının yüzde 8'i yandı. Güney Kore'de sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasıyla patatesler toprak altında haşlanırken, Şili'deki yangınlarda 21 kişi yaşamını yitirdi.

Uzmanlar daha hızlı ve yıkıcı yangınlar konusunda uyarıyor

İmperial College London bünyesinde çalışan yangın uzmanı Doktor Theodore Keeping, insanlık tarihinin son döneminde bu boyutta bir yangın ve emisyon felaketinin görülmediğini söyledi.

Leverhulme Orman Yangınları Merkezini yöneten Doktor Adriana Ford ise İngiltere gibi ülkelerin henüz Fransa ve İspanya'dakine benzer büyük yangınlara karşı toplumsal ve altyapısal olarak hazır olmadığını vurguladı.

Ford, yangın istasyonlarının kapatılmaması, arazi yönetiminin düzeltilmesi ve yangın emniyet şeritlerinin oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.