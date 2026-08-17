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Dünya
BBC 17.08.2026 08:25

İtalya'da bir müzeden Rönesans dönemine ait dört değerli tablo çalındı

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Messina Bölgesel Disiplinlerarası Müzesi'nden Antonello da Messina'ya atfedilen San Gregorio Poliptiği'nin üç paneli ile Çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı bir panelin cumartesi gecesi çalındığını doğruladı.

İtalya'da bir müzeden Rönesans dönemine ait dört değerli tablo çalındı

Güvenlik güçleri, hırsızların alarm sistemlerini tetiklemeden müzeye nasıl girdiğini ve olayın arkasında kimlerin olduğunu araştırıyor. İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre soruşturmacılar, tabloların kara borsa sanat hırsızları tarafından sipariş üzerine çalındığı ihtimali üzerinde duruyor.

Müze müdürü Marisa Mercurio, hırsızlığın cumartesi günü yerel saatle 21:50 sıralarında gerçekleştiğini tahmin ettiklerini belirterek bu durumun müze, şehir ve sanat dünyası için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

İtalya'da bir müzeden Rönesans dönemine ait dört değerli tablo çalındı

Eserler 15. yüzyıla uzanıyor

Sicilya'da doğup büyüyen ve erken Rönesans döneminin usta ressamları arasında yer alan Antonello da Messina'nın 1473 yılında yaptığı San Gregorio Poliptiği, Meryem Ana'yı bebek İsa ile birlikte tasvir ediyor.

Madonna ve Mesih tasvirli çift taraflı küçük panelin ise özel ibadet amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor. Messina Belediye Başkanı Federico Basile, yaşanan olay nedeniyle derin bir öfke duyduklarını vurgulayarak Messina'nın tarihinin çalınmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Avrupa'daki müze hırsızlıkları artış gösterdi

Yaşanan hırsızlık, Avrupa genelinde müzeleri hedef alan ve paha biçilmez eserlerin ortadan kaybolmasına yol açan son olay olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın ihtisas sahibi sanat suçları birimi, Parma yakınlarındaki bir müzeden çalınan Cézanne, Renoir ve Matisse'e ait üç eserin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz yılın sonlarında ise bir çete Paris'teki Louvre Müzesi'ne gündüz vakti girerek milyonlarca euro değerindeki tarihi mücevherleri çalmıştı.

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İtalya Müze Hırsızlık
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