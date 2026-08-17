Rusya, Ukrayna'nın 2026 yılındaki en büyük drone saldırısında en az yedi kişinin öldüğünü açıkladı

Saldırıda yaklaşık 822 drone kullanıldığı belirtilirken, Moskova Bölge Valisi başkente yönelik 600 drone'un yönlendirildiğini ve Rus başkentinin son zamanların en masif drone saldırılarından birini yaşadığını duyurdu. Saldırılarda Rus çevrim içi perakende devi Wildberries'e ait dev bir lojistik deposu da vuruldu.

Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda da en az yedi kişi hayatını kaybetti, 39'dan fazla kişi yaralandı.

Moskova ve güney bölgelerinde can kayıpları yaşandı

Rusya'nın güneybatısındaki Rostov bölgesinde gece boyu süren saldırılarda beş kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna sınırındaki Belgorod'da bir sivil otobüsün isabet alması sonucu bir kadın hayatını kaybederken, Moskova bölgesinde ise 83 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

Moskova merkezine 25 kilometre mesafedeki Koledino'da bulunan Wildberries deposunun vurulması sonucu üç kişi yaralandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde depodan yükselen büyük bir duman bulutu ve yangın yer aldı.

Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen Wildberries, temmuz ayından bu yana sık sık hedef alınıyor. Kiev yönetimi, şirketin Rus ordusu için askeri teçhizat temin edilen lojistik merkezlerini barındırdığını ve saldırıların ordunun tedarik zincirini bozmayı amaçladığını savunuyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, son saldırıyla birlikte Wildberries'in en büyük 10 lojistik merkezinden yedisinin devredışı kaldığını duyurdu.

Ukrayna'da sivil yerleşimler ve pazarlar zarar gördü

Ukrayna cephesinde ise Zaporijya bölgesinde müstakil bir evin güdümlü bombayla vurulması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Dnipropetrovsk eyaletindeki Kriviy Rih şehrinde de iki kişi hayatını kaybetti. Sumı, Donetsk ve Herson bölgelerinde de birer can kaybı rapor edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı sirenleri gece boyunca dört kez çaldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, en az altı kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya tarafı ise Kiev'deki saldırılarda Flamingo füzeleri için parça üreten bir tesisi ve drone bileşenleri imal eden bir fabrikayı hedef aldığını açıkladı.

Kiev'in Poçayna semtindeki bir kitap pazarı da saldırılarda hasar gördü. Stant sahibi 69 yaşındaki Valentina, sokaktaki tüm bu kitapların eşinin pazar standından olduğunu belirterek bunun kendi başlarına geleceğini asla düşünmediklerini ifade etti.

Zelenski füze ve bombayla düzenlenen yoğun saldırılara dikkati çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta 13 bölgenin Rus saldırılarına maruz kaldığını, Rusya'nın 1,550'den fazla saldırı drone'u, yaklaşık 1,560 güdümlü hava bombası ve 62 füze fırlattığını belirtti.

Ukrayna, Rus balistik füzelerini düşürmek için uzun süredir ABD yapımı Patriot önleme füzelerine güveniyordu. Ancak ABD'nin İran ile yaşadığı çatışmalarda stoklarının önemli kısmını kullanması nedeniyle Ukrayna'ya yeni teslimatlar konusunda isteksiz olduğu ifade ediliyor.

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov, Ukrayna'nın üç ila altı ay içinde yerli üretim balistik füzelerle Rusya topraklarını vurabilecek kapasiteye ulaşacağını açıkladı.