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Dünya
AA 17.08.2026 08:10

Soykırımcı İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Huceyr Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi, Hiyam beldesine otomatik silahlarla ateş açtı.

Soykırımcı İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra Huceyr Vadisi'nin Kantara yönüne hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, ayrıca Hiyam beldesini otomatik silahlarla taradı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesine de silahlı saldırı düzenlemişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri, Hadasa'nın Batı Mahallesi'ne otomatik silahlarla ateş açmıştı.

Aynı sırada İsrail ordusuna ait askeri araçların belde içinde hareket ettiği belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a 15 Ağustos'ta sabaha karşı hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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