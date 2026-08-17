Trump'tan Kuzey Kore'ye İran savaşı jesti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile olan iyi ilişkilerine değinerek Güney Kore ile düzenlenen ortak askeri tatbikatların ölçeğini önemli ölçüde azaltacaklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Güney Kore'nin son dönemde İran'ın nükleer silahlardan arındırılması sürecinde ABD'ye katılmayı reddettiğine dikkati çekti.

Tatbikatların oldukça maliyetli olduğunu ve bu masrafların büyük kısmının ABD tarafından karşılandığını belirten Trump, bu durumun tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal verdiğini ifade etti.

ABD ve Güney Kore'nin yıllık ortak askeri tatbikatlara başlamasına kısa bir süre kala bu açıklamayı yapan Trump, iptal etmek için artık çok geç olduğunu belirterek tatbikat kapsamının küçültülmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında Güney Kore Devlet Başkanı'na İran'ın nükleer silahlardan arındırılması konusunda ABD'ye katılmak isteyip istemediklerini sorduğunu, ancak "Hayır, teşekkürler" yanıtını aldığını aktardı.

Seul yönetimi ise ABD ile planlanan tatbikatların belirlenen takvime uygun şekilde yürütüleceğini duyurdu. Pyongyang yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar, ortak askeri tatbikatların daraltılmasının yüksek maliyet doğurabileceğini ve beklenen diplomatik faydayı sağlamayabileceğini değerlendiriyor.

Seul'deki Ewha Üniversitesinden Profesör Leif-Eric Easley, ABD-Güney Kore birleşik savunma tatbikatlarının askeri güçlerin hazır bulunması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Easley, tatbikatların ölçeğini küçültmenin ittifak koordinasyonuna zarar verebileceğini, Güney Kore'nin kendi savunma sorumluluğunu üstlenme sürecini yavaşlatabileceğini ve olası çatışmalara karşı caydırıcılığı zayıflatabileceğini belirtti.