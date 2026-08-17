Meta bu davayı kaybederse, Instagram ve Facebook sonsuza dek değişebilir

ABD'de 30 eyaletin Meta'ya açtığı dava sonuçlanırsa Instagram ve Facebook köklü değişimlerle karşı karşıya kalabilir

ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor.

Eyaletler, genç kullanıcıların hedef alınarak platform bağımlısı haline getirildiği iddiasıyla şirketten 1 trilyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor.

Eyaletlerin Meta'dan talep ettiği değişiklikler şunları kapsıyor:

Genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulama sürecinin getirilmesi

Beğeni sayıları ve sonsuz kaydırma özelliklerinin sonlandırılması

Tavsiye algoritmalarının değiştirilmesi

Görünümü değiştiren filtrelerin kaldırılması

Videoların otomatik oynatılmasının durdurulması

Birden fazla hesap açılmasının yasaklanması

Hikayeler gibi süreli içeriklerin kaldırılması

New Mexico'daki dava örnek teşkil ediyor

Geçtiğimiz günlerde New Mexico'daki benzer bir davada Yargıç Bryan Biedscheid, Meta'ya 942 milyon dolar para cezası vermiş ve şirketi toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olarak nitelendirmişti.

Söz konusu kararda 18 yaş altı kullanıcılar için beğeni sayılarının kaldırılması ve bildirimlerin belirli saatlerle sınırlandırılması hükme bağlanmıştı.

30 eyaletin açtığı davanın da Meta aleyhine sonuçlanması halinde bu kısıtlamaların ABD genelinde uygulanması bekleniyor.

Meta iddiaları reddediyor

Meta yetkilileri ise suçlamaları kabul etmediklerini ve genç kullanıcıları koruma konusunda uzun süredir kararlı bir tutum sergilediklerini savundu.

İç araştırmalar sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyarken, eyalet avukatları beğeni sayılarının yetersizlik duygusuna, depresyona ve beden imajı kaygılarına yol açtığını vurguluyor. Dava, ABD Federal Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers tarafından görülecek.