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Dünya
BBC 17.08.2026 08:26

Kaybolan kedi, 10 yıl sonra evine geri döndü

On yıl önce kaybolan 13 yaşındaki kedi Charlie evine geri döndü.

Kaybolan kedi, 10 yıl sonra evine geri döndü

Sahipleri Lucy ve Hannah Robertson, 2016 yılında henüz üç yaşındayken kaybolan Charlie'nin ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Sokakta gezmeyi seven bir kedi olan Charlie, yeni bir bölgeye taşındıktan kısa bir süre sonra 2016 yılının nisan ayında kayıplara karışmıştı.

Aile aylarca arama yapmasına rağmen herhangi bir iz bulamamıştı.

Ancak geçtiğimiz ay Lucy'nin 30. yaş gününde veterinerden gelen bir telefonla beklenen gelişme yaşandı.

Gittiği mahalledeki çalılıklarda bulundu

Hannah, 10 yıl önce Caerphilly bölgesindeki Abercarn'a taşındıklarını ve hırçın bir yapısı olan Charlie'nin üç gün içinde kaybolduğunu belirtti.

O dönemde birkaç ihbar aldıklarını ancak kediye ulaşamadıklarını ifade etti.

29 Temmuz'da Abercarn'daki bir veteriner kliniği, mikroçipte kayıtlı numaradan Hannah'ya ulaşarak Charlie'nin bulunduğunu bildirdi.

Bölgede yaşayan bir sakinin, çalılıklarda yaşayan kediyi haftalarca besledikten sonra kliniğe götürdüğü öğrenildi.

Veteriner hekim de kedinin 10 yıldır kayıp olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Charlie'nin kürkünün bakımlı olduğu ve bakımsız görünmediği kaydedildi.

Sahipleri, Charlie'nin kendilerini hemen tanıdığını ve evdeki diğer evcil hayvanlara alışma sürecinin devam ettiğini belirtti.

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