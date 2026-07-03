Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'te 13 yeni işgal planına onay verdi

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün Doğu Kudüs'te 13 yeni işgal yerini inşa etme planını onayladığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, Filistin topraklarındaki yasa dışı işgal alanlarını genişletme ve Doğu Kudüs'ü Filistin çevresinden izole etme çabaları kapsamında bu kararı aldığı vugulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal yönetimi, bu girişimlerle Doğu Kudüs'ü izole etmenin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde yeni coğrafi gerçeklikler dayatıyor."

İsrail'de her seçim öncesi Filistin topraklarının seçim malzemesi yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarının gasbedildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin işgal politikalarıyla Batı Şeria'yı parçalayarak Doğu Kudüs'ü izole etme ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalıştığı uyarısı yapıldı.