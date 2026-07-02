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Dünya
TRT Haber 02.07.2026 19:15

Yunan basınında İsrail itirafları: “İsrail bizi tuzağa düşürdü”*

Yunanistan’ın İsrail ile gitgide derinleşen savunma iş birliğine Yunan basınından gelen tepkiler giderek artıyor. “Bu iş birliğinin Atina’yı tuzağa düşürdüğü” yorumları yapıldı. Yunanistan’ın İsrail’in Truva Atı gibi hareket ettiği yazıldı. İsrail’den alınacak savunma sistemlerinin ise “Yunanistan’a kurulmuş stratejik bir tuzak olduğu” belirtildi.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
MUHABİR
Yunan basınında İsrail itirafları: “İsrail bizi tuzağa düşürdü”*

Yunanistan’ın katil İsrail devleti ile giderek artan stratejik iş birliğine Yunan basınından tepkiler artıyor. Bu yakınlaşmanın Yunanistan’ı İsrail’in uydusu haline getirdiğine dair haber ve yorumlar yayınlanıyor.

Yunan haber portalı Banking News “Bu işbirliğinin Atina’yı tuzağa düşürdüğünü” yazdı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın İsrail'le izlediği politika “ölümcül bir hata” olarak nitelendirildi.

İsrail’den alınacak Aşil Kalkanı savunma sisteminin “stratejik bir tuzak” olduğu ifade edildi. “İsrail bizi Türkiye ile topyekün savaşa sürüklüyor” yorumuna yer verildi.

“Yunanistan İsrail’in Truva Atı gibi hareket ediyor”*

Yunan haber sitesi Documento, Yunanistan’ın İsrail’in Truva Atı gibi hareket ettiği, Türkiye ile çok cepheli bir gerilim riskine sürüklendiği yorumuna yer verdi.

Militaire haber sitesinde de çarpıcı bir haber yayınladı. “Yunanistan’ın artık İsrail’in bir uydusu haline geldiği” ifadesine yer verildi. “Birilerinin elinde kalan kullanışlı bir arazi parçasına dönüştük” yorumu yapıldı.

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