Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2026 21:30

İran: ABD, Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington’un bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi.

İran: ABD, Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de düzenlenen toplantıya işaretle ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların "göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını" ifade etti.

Sözcü Bekayi, bu toplantıların Washington'un Batı Asya'daki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini perdelemeyi amaçladığını söyledi.

İranlı yetkili, bölge ülkelerinin, ABD ile İsrail'in son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile "kötü niyetli eylemlerinden" gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 1 Temmuz'da Bahreyn'de çok sayıda bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey askeri toplantı düzenlemişti. 

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Sokakta bulduğu tablo ünlü ressamın eseri çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:57
Ankara Çubuk'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
21:03
Bakan Bolat: İhracatın yaklaşık yüzde 43'ü AB ülkelerine yapılıyor
20:36
İletişim Başkanı Duran: Şam'daki hain terör saldırısını lanetliyorum
20:33
Sokakta bulduğu tablo ünlü ressamın eseri çıktı
19:57
Türkiye: Suriye'deki istikrarı sekteye uğratmayı amaçlayanlara en iyi yanıt; birlik ve beraberlik
19:46
Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik iş birliği güçleniyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ