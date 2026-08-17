Irak, Erbil'deki saldırıların ardından İran'dan net bir resmi tutum talep etti

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Barzani'nin ofisi ile İstihbarat Ajansı Direktörünün konutunu hedef alan saldırıların ardından İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, "Önceki saldırılar İran tarafından bölgedeki muhalif grupların varlığı gerekçe gösterilerek savunuluyordu." diyen Hüseyin'in son saldırıyla kritik noktaların hedef alındığını vurguladığı belirtildi.

Hüseyin'in, "Bu durum gerilimi tırmandıracak ve bölgedeki istikrarı tehdit edecek tehlikeli bir gerilim teşkil ediyor." ifadelerini kullandığı açıklandı.

Saldırıyı kınayan Hüseyin'in, Tahran yönetiminin saldırıya, arkasındaki taraflara ve nedenlerine ilişkin tutumunu açıklayan resmi bir beyanatta bulunmasını talep ettiği vurgulandı.

Arakçi'nin ise görüşmede, "ülkesinin gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adımı reddettiği" aktarılarak, İran'ın olaya ilişkin tutumunu netleştiren resmi bir açıklama yayımlayacağı sözünü verdiği kaydedildi.

Barzani'nin özel ofisine düzenlenen saldırı

IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bunun bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, saldırıyı kınamıştı.