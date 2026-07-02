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Dünya
The Guardian 02.07.2026 20:26

Sokakta bulduğu tablo ünlü ressamın eseri çıktı

İspanya'da bir ailenin sokakta unuttuğu 150 bin euroluk tabloyu çöpe atılmış sanarak sadece çerçevesi için evine götüren bir adam, eserin ünlü ressam Joaquín Sorolla’ya ait olduğunu yapay zeka sayesinde keşfetti. Haberlerde "çalıntı" ihbarını gören dürüst vatandaş, değerli eseri hemen polise teslim etti.

Sokakta bulduğu tablo ünlü ressamın eseri çıktı
[Arşiv]

Sevilla kentinde yaşayan bir aile, nesillerdir ellerinde bulundurdukları ve tatillere giderken yanlarında taşımayı adet edindikleri değerli tabloyu bagaja yerleştirmek üzere kaldırıma bıraktı.

O sırada trafiğin sıkışması ve arkadaki araçların korna çalarak baskı yapması üzerine panikleyen aile üyeleri, duvar kenarına yasladıkları tabloyu unutup yola çıktı.

Sahile ulaştıklarında tablonun yanlarında olmadığını fark eden aile, hemen şehre dönerek sokaklara ilanlar astı.

İlanda, kötü niyetli kişilerin hedefi olmamak adına ressamın adından bahsetmeyerek sadece "manevi değeri yüksek bir tablo" ifadesini kullandılar.

Çöpten çıkan servet

Ailenin arabayla uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, hafta sonu tatili için ailesiyle Murcia'dan Sevilla'ya gelen 57 yaşındaki Andrés Hurtado yolda yürürken duvara yaslanmış tabloyu fark etti.

Resimdeki iki tekne tasvirinden ziyade tablonun gösterişli altın çerçevesini beğenen Hurtado, birinin bunu sokağa attığını düşünerek eseri yanına aldı.

Tatil dönüşü evine götürdüğü tabloyu yapay zekâ görsel arama araçlarıyla internette araştıran Hurtado, karşısına çıkan yüksek değerleri görünce Madrid'deki bir müzayede eviyle iletişime geçti.

Uzmanların fotoğraf üzerinden yaptığı hızlı inceleme, tablonun 19. yüzyılın sonlarında ışık ve sahil temalı eserleriyle ünlenen İspanyol usta Joaquín Sorolla’ya ait orijinal bir parça olduğunu ortaya koydu.

Televizyondaki çalıntı ihbarını gördü

Hurtado, tablonun gerçek değerini öğrendikten kısa bir süre sonra haberlerde ve sosyal medyada "Sevilla'da çalınan değerli tablo" ilanını ve resmin fotoğrafını gördü.

Durumu anlar anlamaz vakit kaybetmeden emniyet güçlerini arayan Hurtado, resmi çalmadığını, sokakta sahipsiz bulduğunu belirterek teslim etti. Polis tarafından korumaya alınan tablo, Sevilla'daki sahiplerine güvenle ulaştırıldı.

Yaşadıkları büyük şokun ardından derin bir nefes alan aile, dürüst davranışından dolayı Hurtado'ya teşekkür ederek kendisine bir ödül takdim edeceklerini açıkladı.

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