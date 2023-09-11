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Dünya
AA 11.09.2023 21:08

Norveçli yetkili: Yasa dışı dinleme davası ciddi ve karmaşık

Norveç'te bir yetkili, çeşitli cihazlar kullanarak "yasa dışı dinleme" yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu öğrencinin davasının "ciddi ve karmaşık" olduğunu belirtti.

Norveçli yetkili: Yasa dışı dinleme davası ciddi ve karmaşık
[Fotograf: AA]

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından (PST) ismi açıklanmayan bir yetkili, The Associated Press'e, 8 Eylül'de gözaltına alınan 25 yaşındaki öğrencinin davası hakkında açıklama yaptı.

Yetkili, çeşitli cihazlar kullanarak "yasa dışı dinleme" yaptığı ifade edilen öğrenci hakkında yürütülen davanın "ciddi ve karmaşık" olduğunu ve "zaman alacağını" söyledi.

NRK televizyonuna göre şüpheli, 8 Eylül'de Norveç Başbakanlık Ofisi ve Savunma Bakanlığı yakınlarında kiralık bir araçla yasa dışı sinyal takibi yaparken yakalanmıştı.

Üzerinde veri taşıyan elektronik cihazlarla ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

PST'den Thomas Blom, neyle karşı karşıya olduklarını bilmediklerini dile getirerek şüphelinin yasa dışı dinleme yapmakla suçlandığını aktarmıştı.

Oslo'daki bir mahkeme, dün, casuslukla suçlanan şüphelinin 4 hafta gözaltında tutulmasına karar vermişti.

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