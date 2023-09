11 Eylül terör saldırısı kurbanları New York'ta anıldı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in katılımıyla gerçekleşen ve canlı yayımlanan törende, kurban yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek okudu.

ABD milli marşının okunduğu törende, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene katılanlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt havuzlara çiçekler bıraktı.

Çok sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmaması dikkati çekti.

Törene, Harris'in yanı sıra New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Valisi Kathy Hochul, Florida Valisi Ron DeSantis, Senatör Kirsten Gillibrand, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Üyesi Temsilci Jerry Nadler ve New York Başsavcısı Letitia James katıldı.

Kurbanlar ayrıca şehrin farklı yerlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

11 Eylül 2001'de ne oldu?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03’te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.