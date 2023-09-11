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Dünya
AA 11.09.2023 16:52

Kuzey Kore lideri Kim Rusya'yı ziyaret edecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gideceği açıklandı.

Kuzey Kore lideri Kim Rusya'yı ziyaret edecek
[Fotograf: AA]

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim "yakın zamanda" Rusya'yı ziyaret edecek.

Yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim, Putin ile görüşecek.

Kim'in treninin yola çıktığı öne sürüldü

Öte yandan Yonhap'ın üst düzey bir Güney Koreli hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kim Jong-un'u taşıyan tren yola çıktı.

Yetkili, "İstihbarat yetkililerin, Kim Jong-un'u taşıyan trenin Vladivostok'a doğru yola çıktığını tespit ettiğini biliyorum." dedi.

Başka bir üst düzey yetkili ise "Kim Jong-un Pyongyang'dan uzaklaşıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim'in, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor.

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