Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun olumlu yansımaları olacak

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının haberine göre, Hindistan'a resmi ziyarette bulunan bin Selman, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katıldığı Suudi Arabistan-Hindistan Yatırım Forumu'nun oturum aralarında konuştu.

Bin Selman, ekonomik koridorun oluşturulmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptının aylar öncesinden yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını hatırlattı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Ekonomik koridor, ekonomik bağı güçlendirerek ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek. Bunun da diğer ülkelerdeki ortaklarımıza ve genel olarak küresel ekonomiye olumlu yansımaları olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik koridorun faydalarına ilişkin bin Selman, "Uluslararası denizcilik trafiğine olumlu katkıları görüyoruz. Demiryolları ve liman bağlantılarını içeren alt yapı geliştirilecek. Mal ve hizmet geçişi artırılacak, ilgili taraflar arasındaki karşılıklı ticaret güçlendirilecek ve enerji boru hatları döşenecek" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan bin Selman, ekonomik koridor hakkında, "Ekonomik koridor projesi büyük bir başarıdır ve bunun hayata geçirilmesi için sıkı bir şekilde çalışmamız gerekir" yorumunu yapmıştı.

Suudi Arabistan ile Hindistan 50 mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Arabistan ve Hindistan, ekonomi, bankacılık, teknoloji, enerji, askeri ve kültürel alanlarda 50 mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan-Hindistan Yatırım Forumu kapsamında imzalanan mutabakat zaptlarının değerinin 3,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Hindistan'ın başlıca petrol tedarikçileri arasında yer alan Suudi Arabistan ile ikili ticaret hacminin yaklaşık 52 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

OPEC verilerine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından günlük 4,2 milyon varil ile dünyanın en büyük 3. petrol ithalatçısı ve tüketicisi konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, G20 Liderler Zirvesine katılan, zirvenin ardından belirsiz bir süreyle resmi Hindistan ziyaretine başlamıştı.

"Türkiyesiz bir koridor olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu ekonomik koridorun Türkiyesiz olmayacağını söylemişti.

G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda" ifadelerini kullanmıştı.

"Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"

Hindistan'da "Tek Dünya, Tek Aile ve Tek Gelecek" temasıyla 9-10 Eylül tarihlerinde 18. G20 Liderler Zirvesi düzenlenmişti.

Zirve kapsamında düzenlenen "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" oturumu yapılmıştı.

Hindistan Başbakanı Modi, bu oturumda, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun duyurusunu yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da oturumda yaptığı konuşmada, "Bugün, yeni bir Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için tarihi anlaşmayı sonuçlandırdığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum." demişti.

Ekonomik koridor için, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, Almanya ve ABD mutabakat zaptı imzalamıştı.

Söz konusu ekonomik koridorun; Hindistan'ı Batı Asya/Orta Doğu'ya bağlayan Doğu koridoru ve Batı Asya/Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan Kuzey koridoru olmak üzere iki ayrı koridordan oluşması planlanıyor.

Önerilen koridor, Hindistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanacak, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanacak. Hindistan'dan yüklenen malların İsrail ve Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya daha hızlı gönderilmesi de projede öngörülüyor.