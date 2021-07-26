Nijerya'da ulusal basında çıkan haberlere göre, Doguwa Köy Şefi Alhaji Yusif Umar, yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı Doguwa köyünde 23 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını söyledi.

Umar, felakette 15 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok yaralı bulunduğunu ve çok sayıda kişiden de haber alınamadığını açıkladı.

Çok sayısa ev hasar gördü

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Umar, sel nedeniyle çok sayıda evin de hasar gördüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.