Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 148'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.
Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.
Virüse yakalananlar karantinaya alındı
Covid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs 2020 Olimpiyat
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