Ulusa seslenen Devlet Başkanı Joko Widodo, son günlerde ülke genelinde Covid-19 vaka artışında düşüş kaydedildiğini belirterek, "Son 23 gündür süren kısıtlamaların uygulanmasına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Cava genelinde salgın merkezlerinin azaldığını ve hastanelerdeki doluluk oranının giderek düştüğünü kaydeden Widodo, "Covid-19'un daha hızlı yayılan Delta varyantına karşı tedbirli olmayı sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Widodo, ekonomi ve sağlık boyutlarını dikkate alarak sosyal kısıtlamaları 2 Ağustos'a kadar uzattıklarını söyledi.

Kısıtlamalar kapsamında bazı sektörlerin faaliyet alanının genişletileceğini vurgulayan Widodo, alışveriş merkezleri, kuaförler, araç tamir merkezleri ve diğer küçük işletmelerin artık akşam saat 21.00'e kadar faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Delta varyantına karşı temas takibi artırılacak

Öte yandan Endonezya'nın Covid-19 ile mücadeleden sorumlu bakanı Luhut Pandjaitan, Delta varyantının daha fazla kontrol altına alınabilmesi için "temas takibi" uygulamasını artıracaklarını duyurdu.

Bakan Luhut, temas takibini sürdürmek için 7 bin kişilik ekibin görevlendirildiğini belirterek, "Bu sayede Covid-19 ve delta varyantına yakalananların yakın temasta olduğu kişileri saptayacak ve virüsün yayılmasını ciddi miktarda önleyeceğiz." dedi

Şimdiye kadar 3 milyon 166 bin 505 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı Endonezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 83 bin 279'a ulaştı.

Ülkede 573 bin 908 kişi aktif Covid-19 tedavisi görüyor.

