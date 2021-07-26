Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Japonya'nın kuzeyinde yer alan Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Aomori eyaleti açıklarında yerel saatle 11.16'da, 70 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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