Tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarına Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ ve Sırbistan'dan katılan 32 sporcu kendini Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden atlayışların "baş üstü" kategorisinde 17, "dik atlayış" kategorisinde ise 15 sporcu yarıştı.

Geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Dragan Milanovic birinci oldu. Aynı kategoride Mustafa Bajric ikinciliği, Dino Bajric ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ikinci kategorisi dik atlayışta ise Emil Tiro birinciliği kazandı. Bu kategoride 8 yıldır birinciliği elden bırakmayan Igor Kazic ikinci, Adis Boskailo da üçüncü oldu.

Atlama yarışları yoğun ilgi ile izlenirken, Mostar'ın 28 Ağustos'ta Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ne ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Seyahatname'de de yer verilen 455 yıllık gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen geleneksel köprüden atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.