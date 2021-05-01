Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu’nun açıklamasına göre, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle mart-nisan aylarında eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 153 silahlı çete üyesi yakalandı.

Güvenlik güçleri, silahlı çetelerin iki saldırı girişimini de engelledi ve çetelere ait 43 silah ve önemli mühimmat ele geçirildi.

Yakalanan çete üyeleri mahkemeye sevk edilecek.

Çıkan çatışmalarda 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

