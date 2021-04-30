Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı 57 yaşındaki Azad Rehimov, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti.
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Sözcüsü Samaya Mammadova, Rehimov'un akşam saatlerinde yaşamını kaybettiğini duyurdu.
Rehimov, Ocak 2021'de kanser tedavisi için ABD'ye gitmişti.
Azad Rehimov, 2006'da Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanmıştı.
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